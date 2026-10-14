Според легендата контузиите на Алкарас и Синер не омаловажават постигнатото от Саша

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Легендата на германския тенис Борис Бекер не е съгласен с много от мненията на тенис феновете, че Александър Зверев незаслужено ще бъде №1 в края на годината.

Зверев спечели две титли от Големия шлем и се възползва от контузиите на Карлос Алкарас и Яник Синер, които загубиха много точки. Ранното отпадане на испанеца на настоящия турнир в Шанхай направи сигурно качването на Зверев като №1.

След трудна победа над АлександърБублик за германеца предстои четвъртфинал срещу Алекс Де Минор.

"Саша беше много постоянен в изявите си още в началото на годината - полуфинал на Australian Open, полуфинали в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мюнхен, финал в Мадрид. Още тогава се виждаше, че през този сезон ще видим един по-различен Зверев в сравнение с предходните няколко години. Вярно е, че контузиите на Синер и Алкарас създадоха доста необичайна ситуация. Нищо от това обаче не зависи от Зверев и не е по негова вина. Можеш само да побеждаваш хората, които са срещу теб. Когато си спечелил Ролан Гарос и US Open си играл финал на Уимбълдън, няма как да се каже, че не заслужаваш да си №1 в края на годината. Въпреки това обаче има някои хора, които критикуват Зверев за случилото се. Вярно е, че през настоящата година Саша не победи Синер, Алкарас или Джокович. Това е причината критиците му да твърдят, че той не заслужава успехите си. Според мен обаче това са пълни глупости. Зверев свърши необходимата работа, постигна необходимите резултати и сега напълно заслужено ще бъде №1", каза трикратният шампион от Уимбълдън.

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