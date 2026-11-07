Той победи Люка ван Аш в три сета

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Бен Шелтън се класира за финала на тенис турнир от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Париж. Намиращият се на четвърто място в световната ранглиста американец победи след обрат с 5:7, 6:3, 6:4 Люка ван Аш (Франция).

Финалистът на Откритото първенство на САЩ през този сезон допусна пробив в 11-ия гейм на първия сет, след което изостана в резултата.

Шелтън успя да се върне в срещата, след като проби началния удар на 22-годишния представител на домакините за 4:2 във втория сет.

Ван Аш поведе с 3:1 в решителната част, но след това допусна обрат до 4:6 след спечелване на четири поредни гейма. Бен Шелтън приключи срещата от втората си възможност при собствен начален удар след два часа и 17 минути.

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Американският тенисист, който е на трето място в основната схема на турнира във френската столица, се класира за трети финал в сериите Мастърс 1000.

Бен Шелтън е първият представител на САЩ, класирал се за двубоя за титлата в париж след шампиона през 2017 година Джак Сок.

Люка ван Аш, който изглеждаше, че е придобил решителна преднина в третия сет допусна множество двойни грешки, както и пропуски от форхенд.

На финала в неделя Шелтън ще играе срещу Карлос Алкарас или Кеспер Рууд.

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