Организаторите очаквано няма да карат тенисистките да се снимат заедно

988 Снимка: Getty Images

Участничките в женските тенис финали за първи път няма да позират за обща снимка, каквато е традицията.

Решението е очаквано, а то се поражда от участието на Елина Свитолина в турнира, като тя ще е първата украинка на WTA финалите от старта на войната в родината й насам.

От 2022-а насам нито една украинка не успяваше да се добере до финалите, но през тази година Свитолина направи отличен сезон и заслужи мястото си сред осемте най-добри, а това доведе до някои проблеми.

Нейната позиция от първия ден на войната е ясна и тя нито се поздравява, нито се снима с тенисистки от Русия и Беларус, а за да се избегнат неловки моменти, организаторите просто решиха да премахнат общата снимка.

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Вместо това всяка участничка ще участва в индивидуална фотосесия, която ще се публикува в социалните мрежи на WTA.

Още по-любопитното е, че Елина Свитолина попадна в група "2", където са Арина Сабаленка от Беларус и Мира Андреева от Русия.

Ясно е, че тези мачове ще прозиведат новини с политическа тематика, не само с тенис така, още повече, че в последните години Сабаленка и Андреева неведнъж са били критикувани заради това, че така и не заеха категорична позиция против случващото се в Украйна, а мълчанието им се приема по-скоро за съгласие с действията на техните държавни глави.

Ето и двете групи в турнира:

Група 1:

Елена Рибакина (Казахстан)

Коко Гоф (САЩ)

Джесика Пегула (САЩ)

Линда Носкова (Чехия)

Група 2:

Арина Сабаленка (Беларус)

Мира Андреева (Русия)

Елина Свитолина (Украйна)

Каролина Мухова (Чехия)

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