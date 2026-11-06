Без обща снимка на тенис финалите заради "горещата" руско-украинска група
Организаторите очаквано няма да карат тенисистките да се снимат заедно
Участничките в женските тенис финали за първи път няма да позират за обща снимка, каквато е традицията.
Решението е очаквано, а то се поражда от участието на Елина Свитолина в турнира, като тя ще е първата украинка на WTA финалите от старта на войната в родината й насам.
От 2022-а насам нито една украинка не успяваше да се добере до финалите, но през тази година Свитолина направи отличен сезон и заслужи мястото си сред осемте най-добри, а това доведе до някои проблеми.
Нейната позиция от първия ден на войната е ясна и тя нито се поздравява, нито се снима с тенисистки от Русия и Беларус, а за да се избегнат неловки моменти, организаторите просто решиха да премахнат общата снимка.
Вместо това всяка участничка ще участва в индивидуална фотосесия, която ще се публикува в социалните мрежи на WTA.
Още по-любопитното е, че Елина Свитолина попадна в група "2", където са Арина Сабаленка от Беларус и Мира Андреева от Русия.
Ясно е, че тези мачове ще прозиведат новини с политическа тематика, не само с тенис така, още повече, че в последните години Сабаленка и Андреева неведнъж са били критикувани заради това, че така и не заеха категорична позиция против случващото се в Украйна, а мълчанието им се приема по-скоро за съгласие с действията на техните държавни глави.
Ето и двете групи в турнира:
Група 1:
Елена Рибакина (Казахстан)
Коко Гоф (САЩ)
Джесика Пегула (САЩ)
Линда Носкова (Чехия)
Група 2:
Арина Сабаленка (Беларус)
Мира Андреева (Русия)
Елина Свитолина (Украйна)
Каролина Мухова (Чехия)