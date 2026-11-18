Сагата се точни повече от 3 години

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Германската тенис звезда Александър Зверев е изправен пред поредно дело, заведено от бившата му приятелка, потвърдиха адвокатите след публикации в медиите.

Бивша партньорка съди номер 1 в света в мъжкия тенис за твърдения, които тя смята за неверни и клеветнически. Ако изказванията на Зверев действително са били направени по посочения начин, те биха представлявали допустимо изразяване на мнение, обясни адвокат Кристиан Шерц в писмо, получено от DPA.

"Нашият клиент по този начин би изразил личното си убеждение, че е направил всичко по силите си, за да опровергае обвиненията срещу него и че счита резултата от наказателното производство за потвърждение на своята невинност. Той има пълното право да го направи", се казва в писмото.

Въпросните твърдения са направени в интервю за френския вестник "Екип", в което Зверев е бил попитан за публичните обвинения към него за домашно насилие. Дело в Берлин относно твърдения за физическо нападение от бивша приятелка беше прекратено през юни 2024-а без присъда в замяна на глоба от 200 000 евро. Това беше предшествано от извънсъдебно споразумение между двете страни.

В интервюто Зверев беше цитиран да отговаря на обвиненията: "Направих всичко възможно и невинността ми е доказана."

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Михаел Шеле, адвокатът на бившата приятелка на Зверев, обаче заяви пред списание "Шпигел", че това твърдение е невярно и може да причини трайни щети на репутацията на клиентката му. Той добави, че тя е представяна като лъжец и сега е изправена пред онлайн тормоз. Освен това, Зверев нарушава споразумението да не коментира публично производството, каза още адвокатът пред DPA.

Шеле настоява Зверев да подпише писмо за прекратяване на действията - в противен случай делото ще отиде отново в съда. Освен това, бившата приятелка ще търси обезщетение за емоционален стрес.

Адвокатите на Зверев обаче повториха:

"Прекратяването на наказателното производство е извършено без установяване на вина и не засяга презумпцията за невиновност. Освен това Федералният съд наскоро отново поясни, че правните оценки на фактическите събития по принцип са защитени от свободата на словото."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.