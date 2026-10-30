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Битката за последните места в ATP финалите в края на тенис сезона е в залючителната си фаза, като най-голямата въпросителна е дали Новак Джокович, Алекс де Минор или младия Рафаел Ходар ще попадне сред осемте най-добри.

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И сърбинът, и испанецът отпаднаха още на осминафиналите на турнира в Базел в четвъртък, а това далеч не беше в полза на 24-кратния шампион в Големия шлем.

Александър Зверев, Карлос Алкарас и Бен Шелтън са сигурни за надпреварата в Торино. Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис и Франсис Тиафо също трудно могат да бъдат изместени заради големия си точков актив.

Седмият Тиафо е с 3,380 точки, а след него е Ходар с 3,184, Алекс де Минор с 2,980 и Джокович с 2,890.

Така Джокович се нуждае от светкавична реакция в единствения оставащ турнир - Мастърса в Париж. Той трябва да достигне минимум полуфинал, за да има някакви шансове за класира на Финалите, които е печелил рекордните седем пъти.

Титла в Париж ще гарантира класирането му, в противен случай ще трябва да разчита на ранно отпадане на своите конкуренти. Представянето му обаче не ни подсказва, че той ще е сред фаворитите за трофея.

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