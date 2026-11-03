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Бившият номер едно в света Новак Джокович победи Валантен Вашро в първия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Париж. Рекордьорът по титли от Големия шлем спечели с 6:7(5), 7:5, 6:1 след повече от 2 часа и половина битка и все още може да се надява да се класира за финалния турнир на ATP в Торино, който ще завърши сезона.

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Седемкратният шампион от Париж, който участва на турнира за първи път от 2023 г., ще трябва да стигне до полуфиналите, за да се надява да бъде сред осемте най-добри играчи за сезона, които ще се играят в Италияна заключителния за годината турнир от 15 до 22 ноември.

Сърбинът трябваше доста да се потруди, за да спечели срещу монегаския тенисист, който го победи в първата им среща на полуфиналите в Шанхай през 2025 г., по пътя си към първата си титла.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу австралийския квалификант Ринки Хиджиката.

Джокович загуби първия сет след тайбрек, а във втория изоставаше с пробив, но успя да осъществи обрат - да вземе втората част със 7:5 и да спечели убедително решителния трети сет срещу Вашро, който преди два дни спечели титлата в Базел.

15-ият в схемата Лърнър Тиен от САЩ също продължава напред след победа срещу парагваеца Адолфо Вайехо с 6:3, 5:7, 7:5, а друг американец - номер 12 Томи Пол, преодоля съпротивата на датчанина Холгер Руне със 7:5, 6:4.

14-ият поставен Брендън Накашима приключи участието си след загуба от италианеца Матео Беретини с 4:6, 6:3, 6:7(8).

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