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Бившият номер едно в света Новак Джокович победи Валантен Вашро в първия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Париж. Рекордьорът по титли от Големия шлем спечели с 6:7(5), 7:5, 6:1 след повече от 2 часа и половина битка и все още може да се надява да се класира за финалния турнир на ATP в Торино, който ще завърши сезона.

Седемкратният шампион от Париж, който участва на турнира за първи път от 2023 г., ще трябва да стигне до полуфиналите, за да се надява да бъде сред осемте най-добри играчи за сезона, които ще се играят в Италияна заключителния за годината турнир от 15 до 22 ноември.

Сърбинът трябваше доста да се потруди, за да спечели срещу монегаския тенисист, който го победи в първата им среща на полуфиналите в Шанхай през 2025 г., по пътя си към първата си титла.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу австралийския квалификант Ринки Хиджиката.

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Джокович загуби първия сет след тайбрек, а във втория изоставаше с пробив, но успя да осъществи обрат - да вземе втората част със 7:5 и да спечели убедително решителния трети сет срещу Вашро, който преди два дни спечели титлата в Базел.

15-ият в схемата Лърнър Тиен от САЩ също продължава напред след победа срещу парагваеца Адолфо Вайехо с 6:3, 5:7, 7:5, а друг американец - номер 12 Томи Пол, преодоля съпротивата на датчанина Холгер Руне със 7:5, 6:4.

14-ият поставен Брендън Накашима приключи участието си след загуба от италианеца Матео Беретини с 4:6, 6:3, 6:7(8).

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.