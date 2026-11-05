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Австралиецът Ринки Хиджиката продължава да твори сензации в Париж, където проби до четвъртфинала на Мастърс турнира.

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Днес световният №83 обърна аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 2:6, 6:3, 7:5 в луда битка, която надхвърли два часа и държа в напрежение публиката.

В сряда Хиджиката изхвърли Новак Джокович от турнира, който сърбинът е печелил цели 7 пъти в кариерата си. А днес събра сили въпреки изтощението, за да обърне мача с Ечевери.

Австралиецът ще се изправи на четвъртфинал срещу местната гордост Люка ван Аше, който изненадващо пречупи в три сета Лоренцо Музети. Италианецът ден по-рано сътвори най-голямата изненада в Париж, събирайки багажа твърде рано на световния №1 Александър Зверев.

Днес обаче имаше много тежка задача срещу подкрепяния мощно от феновете французин Ван Аше и очевидно силите не стигнаха - 5:7, 6:3, 4:6. Намиращият се на 47-о място в ранглистата Люка постига най-големия успех в кариерата си с мястото на Мастърс четвъртфинала.

Бен Шелтън също е сред последните осем в надпреварата, след като отстрани Артур Риндеркнеш за неудоволствие на френските фенове. Американецът спечели с 3:6, 6:4, 7:6 в голяма битка, продължила малко повече от два часа.

Шелтън ще срещне сънародника си Томи Пол за място на полуфинала, след като той пък се справи с трети французин в лош за домакините ден - 7:6, 6:4 срещу Куентен Алис.

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