Рибакина отлично знаеше, че успех и класиране за полуфиналите ще я бетонира на първото място в ранглистата поне от Australian Open и представителката на Казахстан взе победата безпроблемно.
Любопитното е, че една срещу друга се изправиха две родени в Москва рускинии, които обаче от доста години представлява Казахстан по финансови причини.
Спортът е повече от резултат
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Това е първият случай в кариерата на Рибакина, в който тя успява да завърши годината като №1, а всичко това идва след невероятен за нея сезон, в който тя спечели две титли от Шлема - Austrlian Open и US Open.
В последните два сезона като №1 завърши Арина Сабаленка, а преди нея на два пъти това направи Ига Швьонтек.