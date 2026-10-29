Тя победи сънародничка и няма как да бъде изместена от днес до Austrlian Open

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Елена Рибакина ще завърши годината като №1 в световната тенис ранглиста, независимо какво се случи оттук нататък в малкото оставащи турнири до края на сезона.

Това стана факт след успех над нейната сънародничка Юлия Путинцева с 6:2, 6:3 на WTA 500 турнира в Токио.

Рибакина отлично знаеше, че успех и класиране за полуфиналите ще я бетонира на първото място в ранглистата поне от Australian Open и представителката на Казахстан взе победата безпроблемно.

Любопитното е, че една срещу друга се изправиха две родени в Москва рускинии, които обаче от доста години представлява Казахстан по финансови причини.

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Това е първият случай в кариерата на Рибакина, в който тя успява да завърши годината като №1, а всичко това идва след невероятен за нея сезон, в който тя спечели две титли от Шлема - Austrlian Open и US Open.

В последните два сезона като №1 завърши Арина Сабаленка, а преди нея на два пъти това направи Ига Швьонтек.

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