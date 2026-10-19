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Елизара Янева записа ново рекордно класиране при днешното обновяване на световната ранглиста. Първата ни ракета се изкачи с четири позиции и от днес е №142. Миналата седмица Янева се представи силно на WTA 125 турнира в Майорка, стигайки до четвъртфинал.

Росица Денчева отстъпва с две позиции, но въпреки това остава в Топ 200. Лидия Енчева се изкачва с 19 места до №329, докато Лиа Каратанчева, Виктория Томова, Денислава Глушкова, Уляна Храбавец и Виктория Велева също се изкачват в подреждането.

Най-прогресиращата българска тенисистка тази седмица е Ива Иванова, която напредва с 34 места до №544.

В челната десетка няма промени. Лидер все още е Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка, Мира Андреева, Джесика Пегула и Кори Гоф.

 

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