Елизара Янева записа ново рекордно класиране при днешното обновяване на световната ранглиста. Първата ни ракета се изкачи с четири позиции и от днес е №142. Миналата седмица Янева се представи силно на WTA 125 турнира в Майорка, стигайки до четвъртфинал.
Росица Денчева отстъпва с две позиции, но въпреки това остава в Топ 200. Лидия Енчева се изкачва с 19 места до №329, докато Лиа Каратанчева, Виктория Томова, Денислава Глушкова, Уляна Храбавец и Виктория Велева също се изкачват в подреждането.
Най-прогресиращата българска тенисистка тази седмица е Ива Иванова, която напредва с 34 места до №544.
В челната десетка няма промени. Лидер все още е Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка, Мира Андреева, Джесика Пегула и Кори Гоф.