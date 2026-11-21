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Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.
Поставената под номер 1 в схемата българка победи убедително на полуфиналите Емили Апълтън (Великобритания) с 6:0, 6:2 след само 59 минути игра.
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" не даде нито един гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да затвори мача.
С представянето си на турнира Елизара Янева заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място.
В спор за титлата утре 19-годишната българка ще играе срещу победителката от двубоя между Мика Стойсавлевич (Великобритания) и Греет Минен (Белгия).
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.