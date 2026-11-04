От понеделник германецът е на върха на ранглистата, но загуби още първия си мач като лидер

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Лоренцо Музети прати зад борда на парижкия Мастърс новия световен №1 в тениса Александър Зверев след 7:6, 6:2 в мач от втория кръг.

Голямата новина от френската столица - поне що се отнася до спорт, е факт, а тя е с негативно звучене за човека, който от понеделник е на върха в ранглистата. Зверев ще остане там и до края на 2026-а, независимо от резултатите до края на сезона.

Намиращият се на 24-а позиция Музети игра вдъхдовено, докато Саша видимо нямаше добър ден, като не стана ясно дали има дискомфорт, причинен от кондиционен проблем.

Или просто не бе неговият мач. Ако трябва да сме съвсем прецизни, такава бе картината особено след първия час игра на корта. Зверев поведе с 4-1 и 5-2 в тайбрека на първия сет, в който нямаше пробиви, но допусна обрат и загуби с 5-7.

Снимка: Getty Images

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Пет поредни точки за италианеца сякаш отнеха и малкото ентусиазъм и мотивация в новия №1, който направи безлично представяне във втория сет, за да отстъпи с 2:6 в него.

Следващият съперник на Музети е местният любимец Люка ван Аше, който се справи с американеца Лърнър Тиен в два сета - 7:6, 6:4.

По-рано днес още двама французина донесоха радост на местните фенове.

Куентен Алис надигра Франсес Тиафо с 6:3, 1:6, 7:6, а Артур Риндеркнеш победи с 6:4, 6:1 Матиа Белучи.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.