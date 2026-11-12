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Едва на 19 години Мира Андреева изглежда като най-добрата тенисистка в света след още едно впечатляващо представяне във Финалите на WTA.

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Световната №3 от Русия буквално разказа играта на доскорошната №1 (настояща №2) Арина Сабаленка във втория си мач от Група "B" в Индиън Уелс - 6:4, 6:0 след само 63 минути.

Андреева трябваше да преглътне тежко начало, в което изостана с 1:4 и го направи по феноменален начин, разбивайки представителката на Беларус с 11 поредни спечелени гейма. Младата рускиня беше навсякъде и изстрелваше печеливши удари един след друг.

Сабаленка, която в последните години се утвърди като доминатор в дамския тенис, изпада в криза в края на сезона. Това е трета загуба за нея в последните четири мача и първа във Финалите. Тя започна с успех над чехкинята Каролина Мухова.

За Андреева победата в Индиън Уелс е втора поредна след тази над Елина Свитолина и класирането за полуфиналите в дебютното й участие изглежда формалност. Шампионката от "Ролан Гарос" може да стане първата рускиня, която печели WTA финалите. В миналото Мария Шарапова и Вера Звонарьова последователно достигаха до мача за титлата съответно през 2007 и 2008 година, но губеха от Жустин Енен и Винъс Уилямс. 

Снимка: GettyImages

След мача със Сабаленка Андреева дори прояви скромност: "Давам си оценка осем по десетобалната. За десетка трябва да изиграеш най-добрия мач в кариерата си. Бях солидна, но не перфектна за десет".

Любопитно е, че последният сблъсък между Андреева и Сабаленка бе именно в Индиън Уелс през 2025 година и отново рускинята победи. Тя е с актив от три победи в седем официални двубоя от съперничеството им.

Снимка: GettyImages

В другия мач от тази група украинката Свитолина запази шансовете си за продължаване напред, след като нанесе втора поредна загуба на чехкинята Каролина Мухова - обрат от 3:6, 6:2, 6:2 за два часа игра.

Шампионката от 2018 година е с една точка, колкото има и Сабаленка и двете ще решат коя продължава напред в директен мач в третия кръг от груповата фаза.

 

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