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Полякинята Мая Хвалинска постигна една от най-значимите победи в кариерата си срещу Ива Йович (САЩ) на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 1000 в Ухан (Китай).

25-годишната състезателка, финалистка от "Ролан Гарос" по-рано през годината, надигра американката с 6:4, 6:1 за час и 49 минути и се класира за четвъртфиналите в многомилионния китайски град. Тъй като Йович е 11-а в света, това се превърна в победата на Хвалинска срещу тенисистка, намираща се най-високо в класацията на УТА към момента на двубоя помежду им.

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След като спечели първия сет с ключов брейк в деветия гейм, полякинята доминираше във втората част, а грешките за Йович се трупаха. Хвалинска беше по-постоянна в хода на двубоя и направи 17 уинъра срещу 15 непредизвикани грешки на 18-годишната американка.

Следващата съперничка на Мая Хвалинска ще бъде Мария Сакари (Гърция), която победи Мия Поханкова (Словакия) с 6:1, 6:4.

Петата поставена Елина Свитолина (Украйна) също достигна до четвъртфиналите след успех срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ханюй Гуо с 6:1, 6:4.

Така бившата номер 3 в света очаква победителката от двубоя между 15-ата поставена Джазмин Паолини (Италия) и Сонай Картал (Великобритания).

11-ата в схемата рускиня Диана Шнайдер се справи с поставената под номер 6 Каролина Мухова (Чехия) със 7:5, 6:3 и ще играе срещу Елена Остапенко (Латвия), която се справи с Лейла Фернандес (Канада) с 6:1, 1:6, 6:4.

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