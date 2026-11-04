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Рускинята Мира Андреева ще се изправи срещу беларускинята Арина Сабаленка, която е номер 2 в момента в ранглистата, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова в груповата фаза на финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Това съобщи пресслужбата на състезанието след изтегления жребий.

В другата група попаднаха представителката на Казахстан Елена Рибакина – която е защитаваща титлата си от 2025-а година и водачка в световната ранглиста в момента, Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула. Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Финалният турнир на WTA ще се проведе на твърди кортове от 8-и до 15-и ноември в Индиан Уелс (САЩ). Наградният фонд на турнира е 15,5 милиона долара.

Според регламента, в турнира на единично ще се съберат осемте състезателки, които през сезона са събрали най-много точки в ранглистата. Рибакина е миналогодишната шампионка на WTA, след като победи Сабаленка на финала и спечели титлата.

"Чувствам се много развълнувана", каза Рибакина, която спечели US Open. "Определено всяка година е различно. Сега играем на открито. Има много силни съпернички, всички са велики шампионки." Това е първият път от 2023 година насам с проведен турнир в Канкун (Мексико) когато финалите ще се играят на открито.

Сега Рибакина ще открие мачовете в неделя срещу Носкова, след което Гоф ще се изправи срещу Пегула. Историческото съперничество между двете американки е с равен резултат 6-6, като Гоф спечели последната им среща в Синсинати през август. В другата група Сабаленка ще открие програмата в понеделник срещу Мухова, след което Андреева ще се изправи срещу Свитолина. Турнирът се провежда на кортовете, които са домакини на BNP Paribas Open, където всеки март се събират мъжкият и женският тур. Той беше преместен в пустинята на Южна Калифорния от Саудитска Арабия поради опасения за безопасността и регионалната сигурност във връзка с войната с Иран.

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