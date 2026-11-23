Италианецът не е играл от "Уимбълдън" през лятото

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Яник Синер може да пропусне и първите месеци на 2027 г., ако резултатите от консултация с финландско медицинско светило са негативни за италианската звезда в тениса. Бившият номер едно в ранглистата не е играл от "Уимбълдън" през лятото, като се очакваше през януари да е напълно готов за завръщане на корта.

Синер ще пътува за Турку, Финландия, където ще мине прегледи в клиниката на хирурга Ласе Лемпайнен, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Ако резултатите го изискват, пак там ще бъде подложен на операция на дясното коляно. То създава проблеми на Яник от пролетта, като завръщането все се отлагаше заради нови болки и проблеми.

На 12 юли Синер спечели финала на "Уимбълдън" срещу Александър Зверев, но след това е в постоянен режим на лечение, опит да поднови тренировки и нов етап на възстановяване. Лекуваше се в Торино и Милано, мина консултации и във Франция, но дотук единствено бе предлагана консервативна терапия, без хирургическа намеса.

Във Финландия ще се прецени дали такава вече не е наложителна. Ако се стигне до интервенция при доктор Лемпайнен, Синер няма да играе вероятно поне до март, а това ще означава да пропусне Откритото първенство на Австралия в края на януари - първия за годината турнир в Големия шлем.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.