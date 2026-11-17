Това на практика изхвърля 20-годишният испанец Ходар от турнира, защото независимо какво направи той в последния си мач от групата срещу Бен Шелтън, той няма да може да продължи към полуфиналите.
Ходар изигра солиден първи сет и с пробив в последния десети гейм успя да спечели с 6:4.
Спортът е повече от резултат
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След това обаче Артур Фис бе по-добрият тенисист на корта в Торино и заслужено открадна тази победа, която е първа за него в такъв турнир.
По два пробива му помогнаха да затвори следващите два сета с по 6:2, като французинът ще се надява на успех над Александър Зверев в последния мач и благоприятно развитие на останалите мачове в групата, с което да успее да продължи напред.