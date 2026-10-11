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Артур Геа вдигна победно ръце след голяма битка и сладка победа над Бен Шелтън - 7:6, 7:6, на Мастърс турнира в Шанхай. Американецът, който игра на финала на US Open преди месец и се би достойно там срещу шампиона Александър Зверев, отпадна след нерви и пропуснати шансове срещу световния №56.

Шелтън влезе в надпреварата в Шанхай като един от фаворитите и поставен под номер 3 в основната схема, като се чакаше с голям интерес да се срещне с някой измежду Новак Джокович и Карлос Алкарас - другите две най-големи имена в долната половина. Сърбинът обаче вече отпадна, а Карлитос има открит път към финала, поне на теория.

Геа изживя най-големия ден в кариерата си, побеждавайки за първи път играч от топ 10 на ранглистата. Французинът има и една титла в Лос Кабос от август тази година, но и там не срещна опонент с такъв висок ранкинг.

Тази сутрин в Шанхай обаче показа невероятен характер срещу един от най-силните като форма тенисисти в света в момента. Геа проби за 3:2 в първия сет, но допусна моментален рибрейк. След това отново удари на подаването на американеца за 5:4 и сервираше за сета, но отново изпусна инициативата и пробивът бе върнат.

В тайбрека драмата бе пълна, като при 4-5 Артур сервираше, за да остане в играта. И го направи, обърна резултата и със 7-5 на подаване на Шелтън взе първата част.

Във втората ролите се размениха - фаворитът проби за 4:3 и сервираше да затвърди, но последва моментален рибрейк. И пак - тайбрек.

Минипробив за 2-0 даде увереност на Геа, който не допусна такъв на свое подаване, а при 6-3 затвори мача пак на сервис на съперника. За да стигне най-голямата си победа в двубой, който бе напълно равностоен като статистики, но тънки моменти и детайли го решиха.

Следващият му съперник ще е Франсиско Серундоло или Якуб Меншик, които се срещат по-късно днес.

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