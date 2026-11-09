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Двукратната шампионка в Големия шлем Коко Гоф започна с победа Финалите на WTA в Индиън Уелс след триумф в изцяло американски сблъсък.

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22-годишната Гоф победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2 за 2 часа и 39 минути на старта на мачовете в Група 1.

Гоф измъкна първия сет с късен пробив, а във втория беше близо да триумфира, след като по невероятен начин се върна от пасив от 1:5, за да вкара частта в тайбрек. В нея загуби с 5:7 точки, но в решителния трети сет беше категорична и взе победата.

Това беше трети мач между двете класни американки през тази година и трета победа за Гоф. Тъмнокожата тенисистка спечели още на четвъртфиналите на "Уимбълдън" и на финала в Синсинати. Така поведе в общия баланс срещу Пегула с 6:5 победи.

В другия мач от тази група шампионката на "Уимбълдън" Линда Носкова постигна категорична победа над влязлата по спешност като резерва украинка Марта Костюк с 6:2, 6:4.

За чехкинята това беше трета поредна победа над Костюк в общо четири мача, като всичките им двубои се играха през този сезон. Носкова я победи още на полуфиналите на "Уимбълдън" и на осминафиналите на US Open.

Тази вечер започват битките и в група 2 на турнира. Арина Сабаленка играе с Каролина Мухова, а Мира Андреева се изправя срещу Елина Свитолина.

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