Ще гледаме Вавринка само на още един турнир преди отказването му

517 Снимка: AP/БТА

Стан Вавринка отпадна във втория кръг на турнира от категория АТР 250 във френския град Лион. Трикратният шампион от Големия шлем загуби в два сета за само 69 минути игра от водача в схемата Флавио Коболи (Италия) - 2:6 и 4:6.

Така Станимал, както е известен сред феновете швейцарският ветеран, е само на една крачка от окончателното си сбогуване с тениса. 41-годишният тенисист прекратява кариерата си в края на сезона, а последното му танго ще бъде на родна земя - на АТР 500 турнира в Базел.

"Беше чест да споделя корта с теб днес. Беше ми малко по-притеснено от другите пъти. Караш ме да се притеснявам, защото не си обикновен играч, а легенда на нашия спорт", каза Коболи след мача помежду им.

Надпреварата в Швейцария започва на 28 октомври.

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Отвъд титлите от Australian Open (2014), "Ролан Гарос" (2015) и US Open (2016), Вавринка е спечелил ще 13 титли на сингъл и две на двойки в Тура на АТР.

През 2008-а пък стана олимпийски шампион на двойки в Пекин в тандем с Роджър Федерер.

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