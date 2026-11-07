Той изоставаше с 3:5 във втория сет, но някак успя да спечели мача

65 Снимка: БТА

Карлос Алкарас направи впечатляващ обрат и продължава да мечтае за първата си титла от Мастърс турнира в Париж.

Световният №3 победи Тейлър Фриц с 6:7, 7:5, 6:3 в мач, продължи 2 часа и 43 минути.

Голям обрат за Алкарас, защото във втория сет Тейлър Фриц сервираше за затваряне на мача при 5:3, но в този миг испанският му опонент превключи на съвсем друг режим и всичко на корта се промени.

Тейлър Фриц спечели първата част след драматичен тайбрек, който американецът спечели с 12:10, след като и двамата преди това имаха по три сетбола, които пропиляха.

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Американецът показа силен тенис във втория сет и всичко за него вървеше по план до момента, в който той трябваше да сервира за мача при 5:3 в своя полза.

В този миг Фриц достигна до пробив, а след това влезе в серия от четири поредни гейма, за да успее със 7:5 да прати мача в трети сет.

В него Алкарас прегази Фриц и с 6:3 намери място на полуфиналите в Париж за първи път в кариерата си.

Към момента сезон 2026 е първият за Алкарас от пет години насам, в който той няма Мастърс титла, а Париж е последният му шанс. Освен това до днес той не бе преминавал четвъртфиналите на турнира.

В битка за финала той очаква един измежду Каспер Рууд и Нуно Боржеш, докато другият полуфинал противопоставя Бен Шелтън и Лука Ван Аш.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.