Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Григор Димитров допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Това е четвърто поредно поражение за него.

Григор

Най-добрият български тенисист отстъпи с 6:7(3), 6:4, 3:6 пред парагваеца Адолфо Вайехо след 2 часа и 23 минути игра.

Димитров, който получи покана за участие часове преди старта на пресявките, започна мача по отличен начин и поведе с 3:1 гейма. Вайехо, който е номер 56 в света, обаче бързо изравни за 3:3. При 4:4 гейма Григор Димитров имаше пет възможности за нов пробив, но всички те бяха отразени от Вайехо. В последвалия тайбрек парагваецът спечели четири поредни точки след смяната на полетата и го спечели със 7:3 точки

Играта на българина обаче остана на високо ниво във втория сет и той успя да изчака своя момент. Той дойде в десетия гейм, когато пред него се откриха две възможности за пробив, които бяха и първите две в целия сет. Димитров реализира втората от тях и така изравни сетовете.

В решителната трета част силите на 35-годишния българин свършиха, а Вайехо се възползва от това и затвори двубоя след 6:3 гейма.

Във втория и финален кръг на квалификациите Адолфо Вайехо ще играе с италианеца Лоренцо Сонего.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки) Днес
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки)
29251
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
11673
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7640
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
891
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
2506
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1778
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
5668
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1510