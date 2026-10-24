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Григор Димитров направи добра загрявка за турнира във Виена, като се включи в Red Bull BassLine, съобщава Tenniskafe.bg.

За съжаление българинът не успя да си тръгне с трофея, който бе спечелен от испанеца Даниел Мерида. На финала на демо турнира той победи Якуб Меншик с 1:5, 5:3, 5:2, 5:4.

И през 2026 г. турнирът предложи необичаен формат, в който тенисът се съчетава с музика и забавление. Мачовете се провеждаха без съдии на стола, а вместо стандартни сетове участниците играеха кратки тайбрекове до пет точки.

Музика и коментари съпровождаха двубоите, а зрителите имаха възможност да участват в определянето на групите.

Шестимата тенисисти бяха разделени в две групи. В червената попаднаха Григор Димитров, Матео Беретини и Якуб Меншик, докато в синята се състезаваха Юрий Родионов, Лърнър Тиен и Даниел Мерида.

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Любопитното е, че и в двете групи всеки от участниците записа по една победа и една загуба. Така класирането за финала беше решено от точковата разлика.

В групата на Димитров най-добри показатели имаше Меншик, който си осигури място в мача за титлата.

В другата група напред продължи Мерида, въпреки че допусна поражение от австриеца Юрий Родионов. Една от големите атракции беше новото правило "Domi’s Double", предложено от бившия №3 в света Доминик Тийм.

То позволяваше на всеки тенисист веднъж в мача да активира специален бонус, при който следващото разиграване носи двойно повече точки. Правилото беше използвано във всички срещи и допринесе за допълнителната интрига.

Финалът започна отлично за Меншик, който спечели първия сет с категоричното 5/1. Мерида обаче отговори с два последователни успешни сета след 5/3 и 5/2. Тогава се стигна и до куриозна ситуация. Двамата млади тенисисти започнаха да празнуват, очевидно забравили, че за разлика от останалите срещи финалът се играе до три спечелени сета.

Испанецът все пак довърши започнатото и спечели четвъртия сет с 5/4, за да триумфира още при дебюта си в надпреварата.

"Щастлив съм, че съм тук във Виена и имах възможност да играя пред толкова страхотна публика срещу толкова добри тенисисти. Обикновено не се състезаваме по подобни правила и беше много забавно. За мен беше чест да споделя корта с тези играчи и се радвам, че вече държа трофея", заяви Мерида след победата.

С успеха си испанецът се присъедини към престижния списък с шампиони на Red Bull BassLine. Предишните победители са Карлос Алкарас (2021), Карен Хачанов (2022), Александър Зверев (2023 и 2024) и Талон Грийкспор (2025).

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