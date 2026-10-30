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Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с парагваеца Адолфо Вайехо в първия кръг от квалификациите за турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Париж.
Димитров бе поканен за участие в надпреварата в последния момент, след като чехът Якуб Меншик се отказа заради контузия и това доведе до размествания в цялата схема .
При победа над Вайехо във втория и финален кръг на квалификациите Димитров ще срещне победителя от срещата между италианеца Лоренцо Сонего и испанеца Жауме Мунар.
До момента Димитров и Вайехо имат една среща помежду си. Тя бе през май тази година в първия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид. Тогава 22-годишният парагваец спечели с 6:4, 6:4.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.