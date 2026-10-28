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Григор Димитров се завърна на корта след повече от месец отсъствие и изигра първия си мач на ниво АТР от 1 септември насам.

Григор

Това се случи на турнира от категория АТР 500 във Виена, където за съжаление родната звезда отстъпи с 4:6, 6:3, 6:3 на световния №6 Флавио Коболи.

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Въпреки ниския си ранкинг, Григор получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите, но жребият бе безпощаден към родния тенисист и постави на пътя му тенисист от топ 10 в света.

За съжаление Коболи се оказа твърде сложно препятствие за Димитров на този етап и той не успя да постигне първа победа над топ 10 тенисист от две години насам.

Все пак Григор показа доста добър тенис с оглед дългото си отсъствие от АТР тура. За последно той игра мач от сходно ниво на старта на US Open, след което записа срещи с отбора на България за Купа "Дейвис" и в Чаланджър турнири.

В първия сет и двамата пропиляха точки за пробив още в самото начало, а в седмия гейм Коболи нанесе решителен удар, когато осъществи единственият пробив, поведе с 4:3, а след това с 6:4 затвори тази първа част.

Григор обаче реагира перфектно и изигра много силен втори сет. Той пропиля три брейкбола в четвъртия гейм, а е шестия поведе с 40:0 и имаше нови три шанса да пробие на сметката си.

Първите два от тях бяха пропуснати, но след това Григор не сбърка и успя да пробие, за да поведе с 4:2 гейма, а след това да затвори сета с 6:3.

В решителната трета част Коболи поведе с пробив за 4:2, но след това Григор успя максимално да го затрудни, отразявайки общо пет мачбола.

За съжаление родният тенисист просто нямаше сили за чудо в мача и загуби третата част с 3:6, с което отпадна още в първия кръг на турнира.

Няма да е изненадващо, ако този мач във Виена се окаже и последен за Григор Димитров през сезон 2026.

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