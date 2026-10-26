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Григор Димитров загуби една позиция в световната тенис ранглиста и от днес е №124 в класацията.

Димитров не е играл тенис мач вече повече от месец, но това ще се промени утре, когато първата ни ракета стартира на турнира от категория АТР 500 във Виена.

Въпреки ниския си ранкинг за подобен турнир, Димитров получи "уайлд кард" от организаторите, а първият му мач е насрочен за програмата във вторник.

Там негов опонент е световният №6 Флавио Коболи, като за Григор това ще е първи мач срещу топ 10 опонент от началото на месец април насам.

Иначе №1 в света остава Яник Синер с вече все по-малък аванс пред Александър Зверев, а топ 10 допълват Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Феликс Оже-Алиасим, Артур Фис, Франсис Тиафо и Алекс де Минор.

 

Сред българите втора ракета на страната ни остава Пьотр Нестеров - №285, Димитър Кузманов е №358, а в сред първите 500 е младият Иван Иванов с 459-ото си място.

 

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