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Мая Хвалинска спечели тенис турнира на твърди кортове УТА1000 в Ухан, Китай. На финала поставената под номер 16 полякиня се наложи срещу Сонай Картал с 2:6, 6:4, 6:2.

Британската тенисистка, която се намира на 170-то място в световната ранглиста, направи три пробива в първи сет и поведе в резултата.

След това Хвалинска на свой ред успя да демонстрира по-стабилна игра и да изравни след 6:4, печелейки подаването на Картал в деветия гейм на втората част, след което сервира успешно, за да се завърне в двубоя.

В третия сет полякинята направи два пробива, като имаше нужда от три мачбола, за да приключи срещата след два часа и 45 минути.

Това е първа титла от турнир от сериите УТА1000 за финалистката от тазгодишното издание на "Ролан Гарос", която заема 22-ро място в световната ранглиста.

Сонай Картал има един шампионски трофей на сингъл от турнирите на женската тенис асоциация, спечелен през септември 2024 година в Тунис.

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