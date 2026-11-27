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Испания се класира безпроблемно за полуфиналите на неофициалното отборно световно първенство за мъже - Купа "Дейвис".
Макар и без отсъстващия Карлос Алкарас, който получи почивка заради проблем с травма, отборът на капитана Давид Ферер постигна две победи на сингъл срещу Австрия.
В първия двубой Даниел Мерида Агилар спечели срещу Джоел Шварцлер с 6:4, 6:4.
Във втория участникът в ATP финалите Рафаел Ходар се нуждаеше от трети решителен сет, за да спечели срещуЮрий Родионов - 2:6, 6:0, 6:1.
Така Испания се класира на полуфинал срещу Великобритания. В другия полуфинал днес се изправят отборите на домакина и актуален шампион Италия и Чехия.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.