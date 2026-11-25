Испания тренира без Алкарас за Купа "Дейвис"
Възможно е обаче звездата да е на разположение на капитана Давид Ферер
Карлос Алкарас все още не знае дали ще е на разположение на капитана Давид Ферер за предстоящия четвъртфинален сблъсък между Испания и Австрия в Купа "Дейвис" в Болоня.
Съвсем пресният шампион от ATP Финалите в Торино страдаше от травма в турнира и не бе сигурно дали ще го завърши, но спечели титлата след финал срещу Александър Зверев.
Световният №3 далеч не е сигурен за Испания за предстоящите мачове с Австрия, които ще се проведат в четвъртък.
Възможно е Алкарас да бъде съхранен за четвъртфинала и да вземе участие в евентуалния полуфинал срещу Германия или Великобритания.
В негово отсъствие Рафаел Ходар би бил първа ракета на испанците, а втори е Даниел Мерида, който беше повикан да замести Алехандро Давидович-Фокина.
"Все още не съм играл тенис след турнира. В крайна сметка, всичко опира до усещанията. Не искам да приемам нищо за даденост, но мога да кажа, че с всеки изминал ден се чувствам малко по-добре и все по-ясно виждам, че се възстановявам. В четвъртък, когато нещата се успокоят и проведа тренировка - а и когато настъпи самият ден - Ферер ще каже", сподели Алкарас.
В отсъствието на контузения Яник Синер Испания ще се опита да детронира Италия, която спечели Купа "Дейвис" в три поредни издания между 2023 и 2025 година. През миналата година във финала Скуадрата победи именно Испания.