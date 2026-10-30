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Флавио Коболи напусна турнира във Виена със сълзи на очи, след като бе принуден да се откаже от мача срещу Матео Беретини при 2:5 в първия сет. Двубоят на двамата италианци бе в прайм тайм на четвъртък почти в полунощ българско време, като два дни по-рано Коболи бе отстранил Григор Димитров от надпреварата в категория ATP 500 в австрийската столица.

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Но Флавио усещаше дискомфорт в мускул на крака от първите разигравания, като ясно показваше с енергични масажи, които си правеше сам в паузите между геймовете, че нещо не е наред.

При 2:5 седна на стола и се разплака, а Беретини отиде при него и го прегърна. Емоционална гледка, която ще остане като спомен от този италиански сблъсък, от който се очакваше толкова много интрига.

Оказа се, че проблемът в мускула е дошъл още към края на мача срещу Григор, но италианецът е решил, след консултация със своя екип, да продължи да играе във Виена.

"Искрено съжалявам за него - каза Матео в интервюто си на корта. - Толкова пъти съм пропускал турнири заради травми, знам през какво минава. Наистина беше ужасно, и сега съм много емоционален и просто искам да разбера, че Флавио е добре. Ние започнахме заедно в Рим, бяхме деца и играехме тенис през уикендите. Познаваме се като братя, като семейство. Не ми е никак лесно дори да говоря в момента."

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