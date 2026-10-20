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Гаел Монфис е бил силно огорчен от желанието на Елина Свитолина да се разведат, като френското издание "L'Equipe" разкрива, че 40-годишният тенисист е решил да се оттегли от професионалната игра по-рано от очакваното.

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След изненадващата раздяла Монфис изобщо не е искал да се занимава с тенис и да бъде обект на въпроси от медиите за проваления си брак.

Двамата бяха заедно в продължение на 8 години, а за Монфис тази раздяла съвсем не е лесна, както отбелязват във Франция. 

Че нещо в живота на Гаел не е наред, стана ясно още миналата седмица, когато името му се появи в списъка на отказалите се играчи. В края на 2025 г. "Ла Монф" обяви, че настоящият сезон ще бъде последен в кариерата му, но многобройните му фенове очакваха да го видят на турнира в Лион и на Мастърса в Париж, за да го изпратят със заслужени аплодисменти и уважение. През годините Монфис се превърна в любим играч на цяло едно поколение заради красивия си и на моменти екстравагантен тенис.

Мълчанието на французина само подхрани спекулациите, но сега след изявлението на Елина Свитолина всичко станв ясно. Гаел не само преживява изключително тежък период, но и предпочита да не бъде в центъра на вниманието, тъй като в Лион или Париж неизбежно щяха да го питат за брака му.

Макар и да искаше да се сбогува с френската публика, 13-кратният шампион от турнири на ATP реши да се оттегли от тениса дискретно, без да участва в турнирите в края на сезона.

Изданието отбелязва, че атрактивният тенисист все пак би могъл да се появи още веднъж пред феновете - в демонстративен мач, стига да се чувства емоционално готов.

Споменава се, че в момента Монфис се намира в Дубай заедно с дъщеря си Скай, като осмисля как да продължи със следващия етап от живота си.

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