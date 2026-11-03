Родният тенисист така и не можа да си върне формата отпреди травмата

1213 Снимка: Getty images

Сезон 2026 в тениса за Григор Димитров приключи, след като родната звезда няма да участва в нито един турнир до края на годината.

Новината съобщи "ТеnnisKafe", а за съжаление сезонът се оказа най-слабият в кариерата на Гришо и общо взето приключва безславно.

Българинът така и не успя да се завърне на оптимално ниво от физическа гледна точка и това непрестанно му пречеше да натрупа поредни победи и игрова практика.

Всичко това, добавено към ниския му ранкинг означаваше, че Гришо дори няма място в основната схема на повечето турнири, а за него доста често всичко приключваше в квалификации, ако изобщо Димитров заявяваше участие в тях.

За целия сезон Григор изигра само 36 мача, което е със седем повече спрямо 2025-а, когато родният тенисист пропусна над половината сезон заради травма.

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От изиграните 36 мача само 22 са в основната схема на АТР турнир, а от тях победите са ... 8.

Снимка: Getty Images

Общата бройка победи през кампанията е 13, но в тях влизат такива в квалификации, Чаланджър турнири и дори Купа "Дейвис", където Гришо се завърна след 11-годишно отсъствие.

Съвсем логично с оглед на тези статистики Григор нито спечели титла, нито игра финал. Последният му финал остава този в Стокхолм през 2024-а, когато загуби от Томи Пол, а последната му титла остава тази от януари 2024-а в Бризбън.

Това е първият случай от 2010-а насам, в който Григор остава с едноцифрен брой победи в основната схема на АТР турнири.

Преди 16 години той приключи с актив от три победи и две загуби, но говорим все още за тийнейджърските му години, в които той участваше предимно на Чаланджър турнири и се опитваше да се утвърди в АТР тура.

В Шлема Григор отпадна в първите кръгове на Australian Open и US Open, приключи още в първия кръг на квалификациите на "Ролан Гарос", а по ирония на съдбата най-силният му турнир за цялата година бе любимият "Уимбълдън".

Там, където Григор скъса гръден мускул през 2025-а, родният тенисист сега успя отново да достигне четвъртия кръг. Това се случи за четвърти пореден път.

И докато преди година контузията го спря от епична победа над тогавашния №1 Яник Синер, сега Григор изигра три много силни мача срещу Дейн Суийни от Австралия, 15-ия поставен Якуб Меншик от Чехия и бившия финалист Матео Беретини, за да достигне до четвъртия кръг, където просто силините му не стигнаха за битка срещу представителя на домакините Артър Фери.

Григор успя да бие повече от един опонент само на още три места. Едното бе на Чаланджър в Дъблин, другото на АТР 250 турнир в Майорка, а третото в квалификациите на US Open, които българинът преодоля.

Сезон, който към днешна дата Григор приключва като №132 в света, а до края на годината той няма как да изпадне извън първите 150.

Всичко това означава, че от новата кампания той отново няма да има гарантирано място в основната схема на АТР турнири и ще трябва да разчита на "уайлд кард" или квалификации.

Положителната новина е, че този път той няма почти никакви точки за защитаване и всеки преодолян опонент ще му носи свеж актив и позиции напред в ранглистата.

Тазгодишният "Ролан Гарос" също така бе първият турнир от Шлема от 2010-а насам, който Григор пропуска заради ранкинга си, а не заради травма.

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