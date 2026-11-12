Арина Сабаленка коментира загубата си от Мира Андреева във втория кръг от груповата фаза на Финалите на WTA. Тенисистката от Беларус отстъпи с резултат 4:6, 0:6 и мястото й на полуфиналите е заложено на карта в следващия двубой срещу Елина Свитолина.
"Каква скапана неудачница", заяви с усмивка Сабаленка, след като бе попитана какво би си казала, ако беше треньор на самата себе си.
"Преди предстоящите ми мачове обаче бих си казала: продължавай напред. Справяш се добре.
"Това, че днес нещата не се получиха, не означава, че утре ще е същото. Работя здраво и знам, че мога да преодолея всяко предизвикателство. Затова ще си кажа: Продължавай напред, справяш се добре", добави Сабаленка.