Испанецът е 16-0 в турнири от този ранкинг през настоящия сезон

724 Снимка: БТА

Испанецът Карлос Алкарас спечели тенис турнира от сериите АТP 500 във Виена. Във финала поставеният под номер 2 в схемата Алкарас се наложи с 6:1, 6:4 над австралиеца Алекс де Минор за час и 29 минути, за да завоюва четвъртата си титла през сезона и 28-ма в кариерата.

23-годишният Алкарас влезе отлично в мача и бързо успя да спечели първите четири гейма. Той затвори откриващия сет с третия си пробив в него, което му даде и предимството да сервира първи във втория сет.

В него Де Минор показа по-равностойно представяне, въпреки че в три отделни гейма трябваше да спасява по една точка за пробив. Четвъртия път, който това се случи, австралиецът не успя да се защити и с това предаде сета и мача в полза на съперника си.

За Алкарас това е първа титла във Виена, а в срещите си с Де Минор той вече има седем победи в седем мача.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

И по този начин Карлитос изпраща перфектен сезон в турнирите от категория АТР 500 - 16 победи в 16 мача.

Той спечели състезанията от това ниво в Доха и Токио и вече има 11 АТР 500 титли в кариерата си, като с повече от него са единствено Рафа Надал и Новак Джокович (по 15) и Роджър Федерер (16).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.