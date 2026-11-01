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Испанецът Карлос Алкарас спечели тенис турнира от сериите АТP 500 във Виена. Във финала поставеният под номер 2 в схемата Алкарас се наложи с 6:1, 6:4 над австралиеца Алекс де Минор за час и 29 минути, за да завоюва четвъртата си титла през сезона и 28-ма в кариерата.

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23-годишният Алкарас влезе отлично в мача и бързо успя да спечели първите четири гейма. Той затвори откриващия сет с третия си пробив в него, което му даде и предимството да сервира първи във втория сет.

В него Де Минор показа по-равностойно представяне, въпреки че в три отделни гейма трябваше да спасява по една точка за пробив. Четвъртия път, който това се случи, австралиецът не успя да се защити и с това предаде сета и мача в полза на съперника си.

За Алкарас това е първа титла във Виена, а в срещите си с Де Минор той вече има седем победи в седем мача. 

И по този начин Карлитос изпраща перфектен сезон в турнирите от категория АТР 500 - 16 победи в 16 мача.

Той спечели състезанията от това ниво в Доха и Токио и вече има 11 АТР 500 титли в кариерата си, като с повече от него са единствено Рафа Надал и Новак Джокович (по 15) и Роджър Федерер (16).

 

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