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Карлос Алкарас постигна втора експресна победа на АТР финалите и крачи уверено към така жадувания първо трофей от тази надпревара.

Испанецът се справи с Даниил Медведев доста по-лесно от очакваното и го победи с 6:2, 6:4 за 71 минути тенис.

Така след още по-бързото 6:2, 6:2 над Франсис Тиафо преди два дни, сега Алкарас постигна нова категорична и изключително бърза победа, която на практика го праща на полуфиналите.

На теория това все още не е факт, но отпадане на Алкарас минава през доста нереалистичен сценарий, а с оглед формата спокойно може да кажем, че подобен сценарий е невъзможен.

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Днес Алкарас не даде нито един шанс за пробив на своя опонент и в нито един момент от мача не изглеждаше, че Медведев е способен да измъкне нещо. Просто разликата в представяне бе огромна.

Испанецът постигна два пробива и затвори първата част с 6:2 за половин час тенис, а след това пробив още в първия гейм на втори сет, което му бе достатъчно да затвори мача с 6:4.

Така Карлос Алкарас е с две победи в тази група "Иван Лендл", Даниил Медведев има победи и загуба, а по-късно тази вечер един срещу друг играят Франсис Тиафо и Флавио Коболи, които загубиха първите си мачове.

Снимка: Getty images

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