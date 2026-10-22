Българинът е сред осемте най-добри играчи до 18 години в света за годината

167 Снимка: БТА

Българският тенисист Димитър Кисимов загуби втората си среща на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти в света до 18 години.

Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

18-годишният състезател отстъпи пред Кийтън Ханс (САЩ) с 0:6, 2:6 за 57 минути.

Вчера Кисимов загуби в оспорван двубой от австралиеца Тило Берман след два тайбрека – 6:7(0), 6:7(3) . В последната си среща от груповата фаза българинът ще играе срещу Винсент Райзах (Германия).

Осемте участници са разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

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Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света.

Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018-а и 2023 година, а Александър Василев зае осмото място през миналата година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.