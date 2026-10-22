Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Българският тенисист Димитър Кисимов загуби втората си среща на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти в света до 18 години.
Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.
18-годишният състезател отстъпи пред Кийтън Ханс (САЩ) с 0:6, 2:6 за 57 минути.
Вчера Кисимов загуби в оспорван двубой от австралиеца Тило Берман след два тайбрека – 6:7(0), 6:7(3) . В последната си среща от груповата фаза българинът ще играе срещу Винсент Райзах (Германия).
Осемте участници са разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света.
Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018-а и 2023 година, а Александър Василев зае осмото място през миналата година.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.