Световният №10 взе втори трофей за сезона и общо 12-ти в кариерата си след триумф във финала в Стокхолм от категория ATP250.
Фриц имаше много тежък мач срещу аржентинеца Аугустин Тиранте след 6:2, 4:6, 7:6(3) за 2 часа и 14 минути игра.
Световният №51 Тиранте, който преследваше първа титла в кариерата си, показа много вдъхновена игра и се върна в мача след тежък първи сет. Във втория спечели с късен пробив, а третият влезе в тайбрек, след като и двамата сервираха отлично без да дават възможности с брейкбол. В тайбрка Фриц показа, че е с по-солиден опит под по-голямо напрежение и след като изостана с 2:3 спечели пет поредни точки за победата.
Това беше общо шести финал за Фриц през сезона, но едва втори спечелен. Той триумфира още на турнира във Вашингтон и загуби финалите в Далас, Щутгарт, Хале и Лион.
Спортът е повече от резултат
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Въпреки силния сезон Фриц едва ли ще играе на предстоящите Финали на ATP, тъй като е едва втора резерва и трябва да чака двама от най-добрите осем да се откажат.