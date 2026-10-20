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Бившата номер 1 в световната ранглиста Ига Швьонтек официално взе решение да се оттегли от турнира от сериите WTA 500 в Нинбо. Причината е контузия на лявото бедро, полученя по време на надпреварата в Ухан.

"След внимателно обмисляне реших да се оттегля от турнира. Имах продължаващ проблем с лявото си бедро през изминалата седмица", заяви полската тенисистка в официално съобщение.

Травмата на Швьонтек се изостри по време на полуфиналния ѝ двубой на WTA 1000 в Ухан срещу нейната сънародничка Мая Хвалинска. В първия сет Швьонтек водеше с 5:3 и имаше два сетбола, когато физическите проблеми започнаха да оказват влияние. След като Хвалинска изравни и поведе с 6:5, Швьонтек взе медицински таймаут и се върна на корта с превързано ляво бедро. Въпреки съветите на физиотерапевта си Мачией Ришчук да се откаже, тя продължи мача, но отстъпи с 5:7, 1:6.

Оттеглянето от Нинбо нанася сериозен удар върху шансовете на Швьонтек да се класира директно сред първите осем тенисистки за Финалите на WTA. В годишната ранглиста Race to the WTA Finals тя заема 10-о място с 3799 точки, изоставайки зад осмата в класирането Каролина Мухова. Това е необичайна ситуация за Швьонтек, която бе неизменен участник във Финалите на WTA от 2021 г. насам и спечели титлата през 2023 г. с категорична победа над Джесика Пегула с 6:1, 6:0 на финала.

Според правилата на WTA, тенисистките, които завършат на 9-о и 10-о място в годишната ранглиста, получават правото да пътуват за финалния турнир на годината като резерви. Ролята на резервата означава, че състезателката е в готовност да влезе в игра и да замени някоя от осемте основни участнички, ако тя се оттегли поради контузия или заболяване по време на груповата фаза.

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