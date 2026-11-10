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Руската звезда в дамския тенис Мира Андреева започна успешно при първото си участие на WTA финалите след убедителна победа с 6:4, 6:0 над украинката Елина Свитолина.

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В интервю след двубоя Андреева разказа за интересната си рутина преди всеки мач, като тя има любопитни способи да се оттърсва от напрежението. Това изглежда й носи успех, тъй като през този сезон Андреева стигна до първата си титла в Големия шлем на "Ролан Гарос".

Пред Tennis Chanel тя заяви, че преди всяко излизане на корта гледа един и същ мач на запис - този между Рождър Федерер и Рафаел Надал на финала на Australian Open през 2017 година.

"С напрежението се опитвам да се справя сама. Говоря с психолога си, но загрявам съзнанието си в загрявката преди мач. Мога да разкрия една подробност. Това е странно, но гледам мача между Федерер и Надал на финала в Австралия през 2017-та. Знам почти всяка точка, която ще изиграят, защото ги гледам преди всеки мач. Когато гледам Роджър, искам да почувствам същото спокойствие", заяви рускинята и изрази притеснение, че нервите ще я следват до края на кариерата й.

Това вероятно ще е така и в предстоящия й мач срещу Арина Сабаленка, който ще е втори за нея в груповата фаза на WTA финалите.

 

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