Любопитно: Мира Андреева гледа един и същ мач преди всяко излизане на корта
Рускинята има интересен начин да се справя с нервите
Руската звезда в дамския тенис Мира Андреева започна успешно при първото си участие на WTA финалите след убедителна победа с 6:4, 6:0 над украинката Елина Свитолина.
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В интервю след двубоя Андреева разказа за интересната си рутина преди всеки мач, като тя има любопитни способи да се оттърсва от напрежението. Това изглежда й носи успех, тъй като през този сезон Андреева стигна до първата си титла в Големия шлем на "Ролан Гарос".
Пред Tennis Chanel тя заяви, че преди всяко излизане на корта гледа един и същ мач на запис - този между Рождър Федерер и Рафаел Надал на финала на Australian Open през 2017 година.
"С напрежението се опитвам да се справя сама. Говоря с психолога си, но загрявам съзнанието си в загрявката преди мач. Мога да разкрия една подробност. Това е странно, но гледам мача между Федерер и Надал на финала в Австралия през 2017-та. Знам почти всяка точка, която ще изиграят, защото ги гледам преди всеки мач. Когато гледам Роджър, искам да почувствам същото спокойствие", заяви рускинята и изрази притеснение, че нервите ще я следват до края на кариерата й.
Това вероятно ще е така и в предстоящия й мач срещу Арина Сабаленка, който ще е втори за нея в груповата фаза на WTA финалите.