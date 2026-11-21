Срещата на двамата е станала в академията на Рафа Надал

696 Снимка: Личен архив

Иван Иванов е получил ценни съвети от един от най-великите тенисисти в историята, съобщи Tenniskafe.bg.

Роджър Федерер е наблюдавал тренировка на 18-годишния българин в академията на Рафаел Надал, след което двамата са разговаряли повече от час. Майката на суперталанта ни в тениса публикува обща снимка (горе) с посланието: "Двама нови приятели. Да пиеш вода от извора е безценно!"

Пред TennisKafe тя разказа повече за специалната среща в Манакор – мястото, където Иван живее, учи и тренира от години.

"Федерер е наблюдавал Иван на тренировка, след това повече от час е разговарял и съветвал нашето момче. Иван е много респектиран."

По думите ѝ 20-кратният шампион от Големия шлем е останал впечатлен от видяното. Той е казал на Иван, че играта му не отговаря на тази на 18-годишен тенисист, а на състезател с много по-голям опит.

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В момента Федерер е на Майорка със семейството си. Престоят му съвпада с турнир от веригата TEN-PRO Global Junior Tour в академията на Надал. В надпреварата участва един от 12-годишните му синове – Лео, който загуби с 3-6, 3-6 от българския талант Слави Георгиев.

Срещата с Федерер идва в период на промени в екипа на Иванов, който е в края на първия си пълен сезон в мъжкия тенис. Маркус Хипфъл вече е негов главен треньор.

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