Маестро Федерер изгледа тренировка на Иван Иванов и му даде ценни съвети
Срещата на двамата е станала в академията на Рафа Надал
Иван Иванов е получил ценни съвети от един от най-великите тенисисти в историята, съобщи Tenniskafe.bg.
Роджър Федерер е наблюдавал тренировка на 18-годишния българин в академията на Рафаел Надал, след което двамата са разговаряли повече от час. Майката на суперталанта ни в тениса публикува обща снимка (горе) с посланието: "Двама нови приятели. Да пиеш вода от извора е безценно!"
Пред TennisKafe тя разказа повече за специалната среща в Манакор – мястото, където Иван живее, учи и тренира от години.
"Федерер е наблюдавал Иван на тренировка, след това повече от час е разговарял и съветвал нашето момче. Иван е много респектиран."
По думите ѝ 20-кратният шампион от Големия шлем е останал впечатлен от видяното. Той е казал на Иван, че играта му не отговаря на тази на 18-годишен тенисист, а на състезател с много по-голям опит.
В момента Федерер е на Майорка със семейството си. Престоят му съвпада с турнир от веригата TEN-PRO Global Junior Tour в академията на Надал. В надпреварата участва един от 12-годишните му синове – Лео, който загуби с 3-6, 3-6 от българския талант Слави Георгиев.
Срещата с Федерер идва в период на промени в екипа на Иванов, който е в края на първия си пълен сезон в мъжкия тенис. Маркус Хипфъл вече е негов главен треньор.