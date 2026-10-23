Големият швейцарец даде за пример Стефан Едберг, който го наставляваше две години

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Откакто окачи ракетата на стената в края на 2022 година, Роджър Федерер изгради живот далеч от натоварванията на професионалния тур.

Между семейството си, различните бизнес проекти и турнира купа "Лейвър, на който е един от създателите, швейцарецът очевидно няма желание да се връща към безпощадния ритъм на непрестанните турнири.

Той обаче не затваря окончателно вратата пред възможността да стане треньор.

Запитан в Шанхай за вероятността да поеме някой тенисист под своето крило, 20-кратният шампион от Големия шлем не изключи такава възможност: "Да бъда треньор в момента - не, просто защото съм твърде зает, а децата изискват цялото ми внимание. Но никога не казвай никога."

Швейцарецът обясни, че работата като треньор не може да бъде просто хоби. Според него работата с играч от професионалния тур изисква значително присъствие.

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"Ако се върнеш в тура и искаш да окажеш влияние върху даден играч, вероятно трябва да отделиш поне 20 или 25 седмици", казва Федерер.

За да обясни защо все пак не затваря напълно вратата, Федерер даде за пример Стефан Едберг - своя бивш треньор.

Шведът, който по време на кариерата си спечели шест титли от Големия шлем, първоначално не е планирал да става треньор. И все пак, в крайна сметка той започна да работи Федерер за два сезона през 2014-та и 2015 година и остави значима следа в играта на швейцареца.

"Стефан Едберг никога не е предполагал, че ще стане треньор, но изведнъж се оказа напълно потопен в моя свят за цели две години", споделя Маестрото

Добра стъпка към тази професия за Федерер би била да стане капитан на отбора на Европа на Купа "Лейвър. Още в началото на тази година той призна, че "със сигурност би обмислил" подобна роля. Агентът му Тони Годсик наскоро потвърди тази възможност, като заяви, че швейцарецът напълно би могъл да поеме капитанския пост в бъдеще.

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