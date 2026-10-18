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Алехандро Давидович Фокина спечели най-значимата титла в кариерата си, след като победи Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 във финала на турнира "Мастърс" 1000 в Шанхай.

Това бе седмица на обрати за Давидович Фокина. Той спаси мачпойнт срещу Франсис Тиафо в третия кръг, след което направи обрати след сет изоставане срещу Хуберт Хуркач и Александър Зверев по пътя към финала. Той бе изправен пред същото срещу Ходар, тъй като губеше със сет и пробив при 1:6, 2:3.

Давидович Фокина обаче намери сили за още един обрат и след два часа и 28 минути триумфира с титлата.

Испанецът загуби първите си пет финала в професионалния тенис тур, включително на "Мастърс" 1000 в Монте Карло през 2022. Той обаче спечели последните три в Майорка, Чънду и сега Шанхай.

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Давидович Фокина влиза в европейския сезон на закрито в серия от 10 победи.

Снимка: БТА

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