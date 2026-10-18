Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Алехандро Давидович Фокина спечели най-значимата титла в кариерата си, след като победи Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 във финала на турнира "Мастърс" 1000 в Шанхай.

Зверев и Фокина са първите полуфиналисти в Шанхай
Виж още Зверев и Фокина са първите полуфиналисти в Шанхай

Това бе седмица на обрати за Давидович Фокина. Той спаси мачпойнт срещу Франсис Тиафо в третия кръг, след което направи обрати след сет изоставане срещу Хуберт Хуркач и Александър Зверев по пътя към финала. Той бе изправен пред същото срещу Ходар, тъй като губеше със сет и пробив при 1:6, 2:3.

Давидович Фокина обаче намери сили за още един обрат и след два часа и 28 минути триумфира с титлата.

Испанецът загуби първите си пет финала в професионалния тенис тур, включително на "Мастърс" 1000 в Монте Карло през 2022. Той обаче спечели последните три в Майорка, Чънду и сега Шанхай.

Давидович Фокина влиза в европейския сезон на закрито в серия от 10 победи.

Снимка: БТА

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126535
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5561
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4185
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2076
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3330
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1355
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1487