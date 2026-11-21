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Руснакът Даниил Медведев победи американеца Франсис Тиафо с 6:3, 6:4 и се класира за полуфиналите на Финалния турнир на АТP в Торино.

Той взе второто място в групата си след Карлос Алкарас и ще играе днес за място на финала срещу световния номер 1 Александър Зверев от Германия.

Мачът продължи час и 21 минути, а Медведев направи пробив в шестия гейм на първия сет за 4:2, като след това успя да запази преднината си и затвори частта при 6:3. Вторият сет бе по-оспорван, а решаващ се оказа деветият гейм. При 4:4 Медведев пропусна три възможности да пробие амеракинеца, който се защитаваше отлично в критичните моменти.

При четвъртата поредна възможност обаче Тиафо бе наказан и с предупреждение за прсрочено време на свой сервис, като направи изпълни втори, а руснакът проби.

Така Медведев поведе с 5:4, а след това затвори мача на свой сервис - 6:4, като завърши с 15-ия си ас в срещата.

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На полуфиналите днес:

15:30 часа Карлос Алкарас - Бен Шелтън

21:30 часа Александър Зверев - Даниил Медведев.

Мачовете можете да гледате по MAX Sport 1 HD.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.