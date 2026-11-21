Той взе второто място в групата си след Карлос Алкарас и ще играе днес за място на финала срещу световния номер 1 Александър Зверев от Германия.
Мачът продължи час и 21 минути, а Медведев направи пробив в шестия гейм на първия сет за 4:2, като след това успя да запази преднината си и затвори частта при 6:3. Вторият сет бе по-оспорван, а решаващ се оказа деветият гейм. При 4:4 Медведев пропусна три възможности да пробие амеракинеца, който се защитаваше отлично в критичните моменти.
При четвъртата поредна възможност обаче Тиафо бе наказан и с предупреждение за прсрочено време на свой сервис, като направи изпълни втори, а руснакът проби.
Така Медведев поведе с 5:4, а след това затвори мача на свой сервис - 6:4, като завърши с 15-ия си ас в срещата.