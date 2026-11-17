Руснакът се намира в отлична форма през този сезон

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След като през миналата година Даниил Медведев пропусна ATP финалите, през тази той започна турнира в Торино по отличен начин.

Руският №5 в света спечели срещу представителя на домакините Флавио Коболи със 7:6(4), 6:3 на старта на седмото си участие във финалната надпревара.

Шампионът от 2020 година изпусна цели пет възможности за пробив в първия сет, но го спечели със силно представяне в тайбрека. Във втория постигна два късни пробива и заслужи победата.

Той отличи сервиса си като най-силното качество тази вечер, след като спечели 83% от точките на първото си подаване. Това е третият му успех в четири мача срещу Коболи.

Така Алкарас и Медведев поведоха в групата "Иван Лендъл" и ще играят помежду си във втория кръг в директна битка за класиране напред. Коболи пък ще се изправи срещу Франсис Тиафо.

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