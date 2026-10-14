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Българският тенисист Димитър Кузманов изригна в социалните мрежи, след като сдружение без дейност спечели търга за концесия на кортовете в "Борисовата градина".

Григор

Сдружение "Тенис клуб Хасково 2015", в което кариерата си започва Григор Димитров, обжалва пред Върховния административен съд (ВАС). Клубът от Хасково е единственият участник, представил доказателства за спортна дейност

Ето какво написа Мико Кузманов:

"Прочетох, че клубът на Григор Димитров не е успял да спечели концесия за кортовете в Борисовата градина!

Нашият клуб от 3 години не може да вземе база в Пловдив по ред причини. Корумпирана община, концесии, измислени бизмесмени, които искат да правят мръсно, хора които управляват клубове без да разбират грам от тенис, хора в българската федерация и какво ли още не...

Спортът в България е жалка картина!

Тенисът в България още по-жалка...

Дано някой ден това се промени и да се даде възможност на хора които наистина разбират и искат да направят нещо за спорта, децата и любителите !

Не мислете, че успехите на момчетата са плод на управници, успехи на инат и лична мотивация са!

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