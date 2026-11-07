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Френската федерация по тенис обяви, че Гаел Монфис е новият капитан на отбора на Франция за Купа "Дейвис". Това решение отбелязва бързия му преход от състезателната кариера към ръководната роля в националния тим.

Монфис наследява на поста Пиер-Анри Матийо, който ръководеше отбора през последните три години. Под ръководството на Матийо френският състав постигна важен успех, като върна страната сред участниците във Финалната 8 на турнира.

"Изключително горд съм, че ставам капитан на френския отбор. Този син екип означава толкова много за мен", заяви Монфис в официално съобщение.

40-годишният тенисист е представял Франция в осем издания на турнира за Купа "Дейвис", като е спечелил 12 от своите 15 мача на сингъл. Едно от най-силните му представяния е във финала през 2014 г., когато побеждава Роджър Федерер в последователни сетове, макар че Франция в крайна сметка губи сблъсъка срещу Швейцария.

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Монфис не беше част от състава, когато Франция спечели десетата си титла за Купа "Дейвис" през 2017 г., но сподели, че има силно желание да допринесе за нови трофеи в ролята на капитан - позиция, която не включва участие в мачовете.

"Искам да изградя истински отборен проект и да създам импулс, който ще ни позволи заедно да печелим титли", добави той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.