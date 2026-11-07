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Френската федерация по тенис обяви, че Гаел Монфис е новият капитан на отбора на Франция за Купа "Дейвис". Това решение отбелязва бързия му преход от състезателната кариера към ръководната роля в националния тим.

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Монфис наследява на поста Пиер-Анри Матийо, който ръководеше отбора през последните три години. Под ръководството на Матийо френският състав постигна важен успех, като върна страната сред участниците във Финалната 8 на турнира.

"Изключително горд съм, че ставам капитан на френския отбор. Този син екип означава толкова много за мен", заяви Монфис в официално съобщение.

40-годишният тенисист е представял Франция в осем издания на турнира за Купа "Дейвис", като е спечелил 12 от своите 15 мача на сингъл. Едно от най-силните му представяния е във финала през 2014 г., когато побеждава Роджър Федерер в последователни сетове, макар че Франция в крайна сметка губи сблъсъка срещу Швейцария.

Монфис не беше част от състава, когато Франция спечели десетата си титла за Купа "Дейвис" през 2017 г., но сподели, че има силно желание да допринесе за нови трофеи в ролята на капитан - позиция, която не включва участие в мачовете.

"Искам да изградя истински отборен проект и да създам импулс, който ще ни позволи заедно да печелим титли", добави той.

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