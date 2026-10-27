Французинът каза, че не се храни добре след разпада на брака си

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Френската тенис легенда Гаел Монфис коментира развода си с Елина Свитолина, заради който трябваше преждевременно да прекрати кариерата си и да не се сбогува подобаващо с феновете.

Украинката изненадващо поиска да се раздели със своя съпруг, посочвайки странни обстоятелства като войната в родината й.

Желанието й съкруши Монфис и той информира Международната агенция за почтеност в тениса за своето оттегляне, отказвайки се от участие в последните турнири на френска земя.

Сега заяви, че е нямало как да играе при тези обстоятелства.

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"Раздялата с Елина ме нарани много. Всички сме хора, имаме своите проблеми и не винаги можем да контролираме това, което ни се случва. Тази раздяла нямаше как да не ми се отрази. Хората, които са били в подобна ситуация, знаят, че не е лесно. Когато се случва подобно нещо, не мога да тренирам както искам и психологически не съм в най-доброто си състояние." Няма да се преструвам - храня се по-малко и правя всичко по-зле. Говорих със семейството и близките си и това ме накара да се запитам: "Ще бъда ли достатъчно силен за тренировките и подготовката?". И без това е много трудно да излезеш на корта за края на кариерата си и да се справиш с емоции, които не познаваш. Когато в същото време си наранен и трябва да гледаш напред, просто не виждах как е възможно да играя", каза Монфис.

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