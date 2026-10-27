Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Френската тенис легенда Гаел Монфис коментира развода си с Елина Свитолина, заради който трябваше преждевременно да прекрати кариерата си и да не се сбогува подобаващо с феновете.

Още по темата

Украинката изненадващо поиска да се раздели със своя съпруг, посочвайки странни обстоятелства като войната в родината й.

Желанието й съкруши Монфис и той информира Международната агенция за почтеност в тениса за своето оттегляне, отказвайки се от участие в последните турнири на френска земя.

Сега заяви, че е нямало как да играе при тези обстоятелства.

"Раздялата с Елина ме нарани много. Всички сме хора, имаме своите проблеми и не винаги можем да контролираме това, което ни се случва. Тази раздяла нямаше как да не ми се отрази. Хората, които са били в подобна ситуация, знаят, че не е лесно. Когато се случва подобно нещо, не мога да тренирам както искам и психологически не съм в най-доброто си състояние."

Няма да се преструвам - храня се по-малко и правя всичко по-зле. Говорих със семейството и близките си и това ме накара да се запитам: "Ще бъда ли достатъчно силен за тренировките и подготовката?". И без това е много трудно да излезеш на корта за края на кариерата си и да се справиш с емоции, които не познаваш. Когато в същото време си наранен и трябва да гледаш напред, просто не виждах как е възможно да играя", каза Монфис.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате Днес
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате
33425
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
18608
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината Бизнес
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината
2584
Тестват летяща патрулка във Флорида IT
Тестват летяща патрулка във Флорида
1857
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
6939
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало Trip
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало
8138
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
2756
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект Zodiac
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект
1062
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводнения Времето
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводн...
257