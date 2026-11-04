Оттеглянето на един от най-атрактивните тенисисти в историята

589 Снимка: Getty images

Един от най-колоритните тенисисти на новия век - Гале Монфис, официално се сбогува със спорта и прекрати професионалната си кариера.

Това не се случи с тенис мач, както може би на самия Монфис му се искаше, но той все пак получи подобаваща и заслужена церемония в родния си Париж.

В момента се провежда Мастърс турнира във френската столица, а организаторите спретнаха церемония за тенисиста, който с изпълненията си радваше не само френските фенове в продължение на толкова години.

Последният мач на Гале Монфис ще си остане отпадането от втория кръг на US Open преди два месеца, когато той загуби в три сета от американеца Лърнър Тиен.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Изненадващо след това той не игра повече мачове, като трябваше да премине през много тежък личен момент и раздялата със съпругата му Елина Свитолина.

За да изпратят своя колега в залата пристигнаха френските асове от поколението на Монфис като Жо-Вилфред Цонга, Жил Симон, Ришар Гаске и Беноа Пер, а самият Монфис трудно сдържа емоциите си в своята прощална реч.

"Няма да крия, че това е много труден момент за мен. Най-хубавото, което тенисът ми даде, сте вие, невероятната публика. Изобщо не е лесно да се сбогувам, но искам да ви благодаря от сърце. Вече 22 години съм професионален тенисист. 22 години, изпълнени с невероятни моменти, за които дори не съм смеел да мечтая".

40-годишният Монфис се оттегля с 588 победи и 13 титли в АТР тура, а за милиони фенове той ще остане вероятно най-атрактивния играч, който са гледали на корта.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.