Раздялата е минно поле, опитваме да преминем заедно през него, коментира французинът

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Гаел Монфис публично защити съпругата си Елина Свитолина, която през седмицата изненадващо обяви, че влиза в процедура на развод с него.

Новината стана основна в света на спорта, а към украинката се изсипа лавина от онлайн обиди, тъй като нейното обяснение за решението да се раздели с Гаел бе с ментални проблеми, свързани с войната в родината и. А това се струва неприемливо и странно на много от последователите на двамата в социалните мрежи.

Но 40-годишния Монфис застана в защита на Елина, като призова нападките и обидите да спрат.

"През годините с Елина изпитвахме голяма радост да споделяме с всички вас нашата история и нашето семейство - написа в социалните мрежи отказалият се преди седмица от тениса ветеран. - Винаги сме споделяли и трудностите си като отделни личности. При мен - поредица от контузии и съмнение в себе си, които ме предизвикаха по нови за мен начини. При Елина - разрушението и страданието, които разкъсват нейната родина.

Сега се разделяме. И както винаги сме го правили преди, това е изпитание, което решихме заедно да споделим с публиката.

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Както знае всеки, преживял края на една връзка, за това не се говори лесно. Раздялата е минно поле от объркани и сложни чувства, през които двамата с Елина се опитваме да преминем по най-добрия възможен начин, и го правим с огромното уважение и обич, които все още изпитваме и винаги ще изпитваме един към друг.

Не приемам обидите и негативните коментари, особено когато става дума за нещо толкова лично."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.