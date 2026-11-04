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Рафаел Надал разкри, че отново ще хване ракетата, за да участва в демонстративен мач в Лас Вегас в началото на следващата година.

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През 2024 година испанецът също зарадва феновете там, като тогава направи мач със сънародника си Карлос Алкарас.

"На практика изобщо не бях играл тенис, докато преди месец не хванах отново ракетата за демонстративния мач в моята академия. Когато ми предложиха да играя в Лас Вегас, първоначално не бях особено убеден. После обаче осъзнах, че ако приема, ще имам причина отново да започна да тренирам и да възстановя някои от старите си навици.

Ще играя, защото искам да се наслаждавам на подготовката, която изисква подобно участие, а след това и на усещането отново да бъда на корта пред много публика. Правя го за себе си. Искам отново да изпитам удоволствието от този спорт.

Ако трябва да бъда откровен, удрям топката доста добре. Придвижването по корта обаче е съвсем друга история. Преди почти година претърпях операция на дясната ръка, за да се справя с болката и да възстановя подвижността. В продължение на четири месеца не можех да правя почти нищо. Трябва да действам постепенно, за да възстановя физическата си форма. Ако искам да избегна контузии, тялото ми, което вече не е толкова младо, се нуждае от време и търпение", призна бившият №1 в света.

Той разкри, че ако му се отдаде възможност, би играл отново редом до Роджър Федерер.

"Отворен съм към тази възможност и сме водили дълги разговори с Роджър. Ще видим какво ще се случи в бъдеще и дали ще се появи подходяща възможност. 

Поддържаме връзка почти всяка седмица. Говорим много често и ако в някакъв момент намерим подходящата причина и място, за да направим нещо заедно, ще разберете. Засега обаче няма нищо решено. Когато разговаряме, обикновено не сравняваме настоящите тенисисти с нас. Говорим за други неща, за голф, за спорт, споделяме мнения. Имаме напълно нормални отношения", сподели Надал.

  

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