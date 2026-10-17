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Маркета Вондроушова разказа как изглежда животът ѝ по време на 4-годишното наказание, наложено ѝ от Международната агенция за почтеност в тениса. През април шампионката от "Уимбълдън 2023" отказа да даде допинг проба. През юни стана ясно, че състезателните права на чехкинята са отнети за период от 4 години, тъй като според ITIA тя е нарушила член 2.3 от антидопинговата програма - отказ или неявяване за проба без основателна причина.

Чехкинята "си изля душата" с изповед в социалните мрежи:

"След като миналата седмица споделих, че съм дала нова допинг проба, много хора ми писаха, за да ме попитат как се случва това, докато изтърпяваш наказание. Много от вас се изненадаха, че продължават да ме тестват. Разбирам, че много хора не знаят какво включва едно наказание. Повечето смятат, че просто не можеш да играеш тенис.

Но аз нямам право да участвам в турнири, да тренирам в клуба ми или да използвам официални тренировъчни тенис комплекси. Наказанието оказва влияние не само върху кариерата ми, но и върху личния ми живот и социалните ми контакти.

Повечето ми приятели са от света на тениса и сега не мога да отида да ги гледам или да ги подкрепям по начина, по който го правех преди. Приятелят ми също е професионален тенисист, така че този спорт е неразделна част от живота ни. Сега не мога да го придружавам по турнири и да го подкрепям на трибуните като обикновен зрител. Пътувам с него, защото искаме да прекарваме възможно най-много време заедно. Но докато играе, седя в хотела и гледам мачовете му не екрана, вместо да го подкрепям от трибуните.

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Нещо, което е напълно нормално за останалите, стана невъзможно за мен. Плаках, когато за пръв път след наказанието ми пътувах с него за турнир. Беше болезнено да съм толкова близо до нещо, което е било такъв фундаментален фактор в живота ми, но вече няма как да съм част от него. В такива моменти осъзнаваш как такова наказание повлиява не само кариерата ти, но и на личния ти живот и близките ти хора.

Задълженията ми относно допинг тестовете си остават същите. Все още трябва да уведомявам антидопинговите органи къде се намирам и да посочвам едночасов период от всеки ден, в който евентуално бих могла да дам проба. Пак ме тестват, макар да не играя.

Нека изясня нещо: тестваха ме редовно през цялото време, дори когато бях временно отстранена по време на делото, и всичките ми проби бяха отрицателни. Още един такъв резултат сам по себе си няма да промени ситуацията.

Точно затова е много болезнено да чета как ме наричат "допингирана" или да слушам хора от тенис средите да казват, че изглеждам сякаш съм пушила трева. Тъжно е, че хората говорят такива неща без изобщо да се замислят какъв ефект могат да имат тези думи върху човека, към когото са насочени. Исках да напиша тези неща най-вече заради въпросите, които ми задават напоследък и да разкажа как едно такова наказание се отразява на целия ти живот.

Благодаря на всички, които продължават да ме подкрепят. Това означава наистина много за мен.".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.